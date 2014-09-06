Порошенко: Россия может "взять" не только Киев, но и любой город, если мир не объединится

Россия может "взять" не только Киев, но и любой другой европейский город, если весь мир не объединится в своей солидарности с Украиной.

Об этом в интервью телеканалу ВВС заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает «Украинская правда».

Комментируя слова президента РФ Владимира Путина о том, что уже через две недели он может "взять Киев", Порошенко сказал: "Армия РФ - 1,2 млн. чел. По той же логике, как РФ может "взять Киев", Россия может взять Варшаву, Вильнюс, Ригу, Бухарест, любой другой город, если весь мир не объединится в своей солидарности с Украиной".

"Если мы не изменим нынешнее положение дел, которое, безусловно, является печальным, то так и будет, в этом нет никаких сомнений", - подчеркнул Порошенко.

Также он отметил, что страны НАТО впервые предложили Украине высокоточное оружие не для того, чтобы Украина смогла победить в этой конкретной войне, а чтобы создать на украинской территории европейскую систему безопасности, поскольку "это война не только Украины". На вопрос ведущего, какие именно страны предложили Украине предоставить вооружение, Порошенко ответил: "Это конфиденциальная информация".

"Никто не питает никаких иллюзий, что солдаты стран НАТО хотя бы теоретически могут воевать на территории Украины, защищая украинскую демократию и безопасность. Мы рассчитываем на себя. Но нам жизненно необходима финансовая и техническая военная помощь", - сказал Порошенко.

Он также сказал: "Я расцениваю предложение Путина (отвести войска) как признак того, что он готов разделить ответственность за соблюдение перемирия... Ни в коем случае речь не идет о нарушении территориальной целостности и неприкосновенности Украины".