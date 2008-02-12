Янукович объяснил, почему регионалы разблокировали Раду

Лидер Партии регионов, председатель фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что его политическая сила разблокировала работу Верховной Рады для принятия важных социальных законов, однако ее позиция относительно "письма трех" остается неизменной.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении В.ЯНУКОВИЧА.

“Мы против присоединения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО. Мы против каких-либо шагов, которые приближали бы наше государство к Североатлантическому альянсу без согласия на то украинского народа. Мы - за референдум, на котором граждане Украины всенародным волеизъявлением должны выбрать дорогу в будущее”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Вместе с тем, по его словам, Партия регионов выступает за то, чтобы экономика Украины работала эффективно, чтобы решались все важнейшие проблемы жизнедеятельности граждан.

Как сказал В.ЯНУКОВИЧ, Партия регионов понимает, что “свою несостоятельность руководить государством нынешнее правительство пытается списать на то, что, мол, проблема лишь в том, что не работает парламент”. Поэтому, подчеркнул он, “во избежание таких спекуляций, мы приняли решение разблокировать работу парламента с тем, чтобы принять ряд социальных законов, которые облегчат жизнь людей”.

“Мы примем закон о государственных закупках с тем, чтобы преодолеть коррупцию в этой сфере”, - заверил В.ЯНУКОВИЧ.

“Наша задача - защищать Украину от кризисов. Этим и только этим мы руководствуемся в своем решении о разблокировании парламента для принятия важных социальных законов”, - говорится в заявлении.