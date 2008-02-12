Ющенко не хотел заниматься газовой проблемой, но пришлось

Президенты Украины и России сегодня на переговорах в Москве договорились о принципах сотрудничества на газовом рынке в 2008 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Виктором ЮЩЕНКО сообщил Президент РФ Владимир ПУТИН.

В.ПУТИН подчеркнул, что сегодня в ходе двусторонней встречи газовый вопрос обсуждался, но при этом речь шла не только о существующей на сегодняшний день проблеме, но и о сотрудничестве на перспективу.

«Мы сожалеем, что возникают постоянно всякие проблемы», - сказал В.ПУТИН, сообщив, что двум президентам удалось выработать общую схему работы на не только ближайшую перспективу, но и на последующие годы.

Он выразил надежду, что в ближайший день-два договоренности о погашении задолженности за газ будут «положены на бумагу и выполнены».

В свою очередь, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что ему не хотелось заниматься газовыми проблемами, но пришлось внести свою лепту.

В.ЮЩЕНКО отметил, что Украина никогда не ставила перед собой цель бесплатно получать газ. По мнению Президента Украины, сегодняшняя проблема заключается в том, что «Нафтогаз Украины» до сих пор не имеет контрактов и актов о выполненных работах по поставкам газа в ноябре-декабре 2007 года.

В тоже время, он подтвердил, что Украина в ближайшее время погасит долги перед российской стороной по ценам 2007 года.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» заявил, что задолженность Украины за поставленный российский газ с 1 января 2008 г приближается к 500 млн. долл., а общий просроченный долг по поставкам газа достиг уже 1,5 млрд. долл.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 11 февраля заявила, что правительство располагает финансовыми средствами для погашения задолженности за поставки газа в ноябре-декабре 2007 года по цене 2007 года, а не 2008, как требует компания «РосУкрЭнерго». "Мы готовы рассчитаться с компанией «УкрГаз-Энерго», если она предъявит акты на основе цен 2007 года», - отметила она.