Ночью силы АТО нанесли удар по лагерю боевиков под Веселым. Идут бои в районе Дебальцево - Тымчук

Наиболее сложна ситуация в зоне АТО складывается на севере Луганской области (Станица Луганская), в районе Донецка и Дебальцево, и на юге Донецкой области (Новоазовск-Мариуполь).

Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Так, по его словам, сейчас идут бои в районе Дебальцево.

Он отмечает, что российско-террористические войска продолжают активные наступательные действия в Луганской области.

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"Одновременное проведение разведки боем в районе н.п.Мариуполь свидетельствует о том, что противник пытается выявить позиции украинских войск в этом районе для обеспечения своих дальнейших наступательных действий", - добавляет он.

По словам Тымчука, прошедшей ночью украинские войска нанесли удар по базовому лагерю противника в районе Веселого. В результате было уничтожено три 122-мм гаубицы Д-30 и живая сила противника.

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Также боевики обстреляли позиций и блокпосты сил АТО в районах Станицы Луганской, Луганского, Никишино, Стукаловой Балки.

"С территории России совершены обстрелы позиций украинских войск в районе н.п.Макарово (из РСЗО БМ-21 «Град») и н.п.Нижний Минченок (из РСЗО БМ-30 «Смерч»)", - добавляет Тымчук.