Янукович: Раду разблокировали примерно на полтора часа

Фракция Партии регионов приняла решение разблокировать работу Верховной Рады для принятия социальных законов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

По его словам, работа парламента разблокирована «приблизительно, на полтора часа».

В.ЯНУКОВИЧ заметил, фракция Партии регионов согласилась разблокировать работу при условии, если будет принята повестка дня ВР, которая предусматривает рассмотрение социальных вопросов, вопросов борьбы с коррупцией и государственных закупок.

«Это единственное условие, при котором будет разблокирована работа парламента», - подчеркнул он.

При этом В.ЯНУКОВИЧ отметил, что позиция фракции ПР относительно НАТО является неизменной. «Мы против того, чтобы было подписано соглашение о присоединении Украины к ПДЧ», - сказал он.