Путин предложил Ющенко заняться врачеванием, и не только...

Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН считает, что Украина и Россия должны не только решать проблемные вопросы, но и разрабатывать перспективные планы сотрудничества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая второе заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии, которое проходит сегодня в Москве.

В.ПУТИН напомнил, что первое заседание комиссии состоялось в Киеве в декабре 2006 года. По его мнению, отрезок времени между двумя заседаниями был наполнен событиями, которые оказали существенное влияние на характер и динамику двухсторонних отношений.

Президент РФ предложил на сегодняшнем заседании комиссии не только проанализировать результаты проделанной работы и существующие проблемы, но и наметить реальные пути их решения.

В.ПУТИН подчеркнул, что для России Украина является важнейшим торгово-экономическим партнером. Он напомнил, что товарооборот между двумя странами в прошлом году вырос на 20% и составил 32 млрд. дол. «Я считаю, что имеются благоприятные перспективы для развития кооперации в таких сферах как атомная энергетика, космос, самолетостроение, аграрный сектор», - сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что Украина и Россия, как крупнейшие европейские страны, несут ответственность за стабильность и безопасность в Европе, что должно быть также предметом постоянного диалога между двумя странами.

В.ПУТИН сообщил, что обсудил эти вопросы в ходе двухсторонней встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

«Рассчитываем, что в ходе конструктивного украинско-российского диалога все эти и другие направления нашего сотрудничества будут обсуждаться и находить необходимые решения. Необходимо совместно заняться не только врачеванием накопившихся проблем, но и перейти к накоплению общей повестки конструктивного, понятного, привлекательного для обеих сторон диалога», - подчеркнул Президент РФ.