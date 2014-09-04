Батальону "Киевская Русь" приказали выходить из окружения - пресс-служба советника Президента
15:37, 04 сентября 2014Политика
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Батальону "Киевская Русь" получил приказ выходить из окружения возле Дебальцеве.
REUTERS
Об этом написала в соцсети Лариса Сарган, руководитель пресс-службы советника Президента и главы "Блока Петра Порошенко" Юрия Луценко.Читайте такжеБатальон "Киевская Русь" находится в окружении войск РФ - пресс-служба советника Президента
"Ребятам из батальона "Киевская Русь" поступил приказ отступать! Помолимся за них!", - написала она.
Напомним, сегодня утром Сарган сообщила, что батальон "Киевская Русь" попал в окружение. Командир батальона не имел приказа от командования поэтому не выводил бойцов из окружения.
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