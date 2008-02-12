Яценюк по новой уговаривает депутатов поработать

Возобновились консультации между лидерами фракций и председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ относительно разблокирования работы парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Он подтвердил намерение депутатов от его политической силы продолжать блокирование работы ВР.

Как сообщал УНИАН, в 16.00 должно было начаться вечернее пленарное заседание парламента.