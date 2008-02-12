В Москве началось заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством Президентов Украины и России Виктора ЮЩЕНКО и Владимира ПУТИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, с украинской стороны в заседании принимают участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЕВА, министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ, министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА, министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК, лидер блока своего имени Владимир ЛИТВИН, заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ.

С российской стороны в заседании комиссии принимают участие заместитель председателя правительства России Сергей НАРЫШКИН, помощник Президента России Сергей ПРИХОДЬКО, Посол РФ в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН, министр обороны Анатолий СЕРДЮКОВ, исполняющий обязанности секретаря Совета безопасности Валентин СОБОЛЕВ, заместитель министра промышленности и энергетики Анатолий ЯНОВСКИЙ, заместитель министра иностранных дел Григорий КАРАСИН, председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР.

По данным пресс-службы Президента Украины, после завершения заседания комиссии запланировано подписание Плана действий Украина-Россия до 2009 года. Этот документ, в частности, предусматривает реализацию совместных проектов в экономической сфере, проектов, касающихся социальной защиты граждан Украины и России, гуманитарной политики; решение вопросов пограничного и межрегионального сотрудничества и разработку совместных проектов в контексте подготовки к проведению Чемпионата Европы по футболу 2012 года и зимней Олимпиады-2014.

*** Украинско-Российская межгосударственная комиссия создана согласно Заявлению Президентов Украины и РФ от 8 мая 2005 г.; принципы ее деятельности определяются Регламентом, утвержденным Президентами в октябре 2005 г.

Комиссия состоит из Украинской и Российской частей, составы которых утверждены указами, соответственно, Президента Украины и Президента РФ на паритетной по численности основе. Секретарями Комиссии являются секретарь СНБО Украины и секретарь СБ РФ.

В рамках Комиссии создан Комитет по вопросам экономического сотрудничества во главе с руководителями правительств Украины и РФ. В рамках Комитета созданы 11 подкомиссий по вопросам: торгово-экономического сотрудничества; топливно-энергетического комплекса; атомной энергетики и ядерных материалов; промышленной политики; сотрудничества в отрасли авиационной промышленности; сотрудничества в отрасли космической промышленности; агропромышленного комплекса; транспорта; кредитно-финансового сотрудничества; научно-технического сотрудничества и собственности.

Также в рамках Комиссии создан Подкомитет по вопросам безопасности во главе с министрами обороны Украины и РФ; Подкомитет по международному сотрудничеству во главе с министрами иностранных дел; Подкомитет по вопросам гуманитарного сотрудничества во главе с министрами образования и науки; Подкомиссия по вопросам функционирования Черноморского флота Российской Федерации и его пребывания на территории Украины.