Ющенко с Путиным разговаривают уже третий час

В Москве уже третий час продолжается встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Президента РФ Владимира ПУТИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, встреча началась в 12.30 по киевскому времени и была запланирована на полтора часа.

Как сообщал УНИАН, после встречи главы государств планировали проведение заседания Украинско-российской межгосударственной комиссии.