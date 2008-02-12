Ющенко с Путиным разговаривают уже третий час
15:45, 12 февраля 2008Политика
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Разговор планировали на полтора часа
В Москве уже третий час продолжается встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Президента РФ Владимира ПУТИНА.
Как передает корреспондент УНИАН, встреча началась в 12.30 по киевскому времени и была запланирована на полтора часа.
Как сообщал УНИАН, после встречи главы государств планировали проведение заседания Украинско-российской межгосударственной комиссии.
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