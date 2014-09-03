В батальоне "Восток" воюют не "кадыровцы", а "сулимовцы" - российский "доброволец"

Об этом заявил участник боеввых действий в интервью Новой газете.

"Батальон «Восток» отдельно от нас собирают. Они прибывают в другое место, чтобы не было конфликтов. Там в основном чечены. Вот пишут, что там кадыровцы, но там не кадыровцы, там сулимовцы, те, кто служил у Сулима Ямадаева. Но есть и те, кто служил в полку имени Ахмата- Хаджи Кадырова тоже, да", - сказал он.

Читайте такжеВ сети появилось еще одно видео с "кадыровцами" на ДонбассеТакже он заявил, что большинство "добровольцев", едущих из России воевать в Украину, делают это за деньги, которых раньше и "не видели никогда". По его словам, рядовым бойцам могут платить до 60 тысяч рублей в месяц (около 20 тысяч гривень - ред.).