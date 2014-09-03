Российский «доброволец» рассказал, кого берут воевать на Донбасс и сколько им платят

Журналисты российской Новой газеты взяли интервью у участника боевых действий на Донбассе. Это «мужчина за тридцать, в составе российского миротворческого контингента участвовал в нескольких военных кампаниях. На гражданке работал в личной охране».

По его словам, вербовка наемников для войны в Украине ведется по нескольким путям: узких специалистов ищут через военкоматы, людей с опытом боевых действий - через ветеранские организации, которых в России очень много, большая часть набора идет также через российское «казачество».

Случается, что вербовщики приводят в пункты сбора и случайных людей. По словам «добровольца», один раз человек при проверке оказался бездомным с вокзала, другой - с задержкой умственного развития. Привлекают их в основном деньги.

Читайте также"Всю роту положили" - российская газета опубликовала разговор десантников об Украине«Некоторые и денег-то не видели таких», - говорит «доброволец».

«У нас - от 60 тысяч рублей (в месяц, около 20 тысяч гривень - ред.), есть те, кто получает 80, 90 тысяч, командиры - даже больше. Но 60 тысяч рублей для рядового бойца - предел», - рассказал он.

Также для боевиков предусмотрены компенсации: за легкое ранение - 120 тысяч, среднее - 180, тяжелое - 360. Есть и компенсация за смерть - те же 360 тысяч плюс организация похорон.

При этом за ранение платят только тем, кто возвращается в составе своего подразделения. Боевиков предупреждают, что переход к "полевым командирам" "ДНР" и "ЛНР" чреват возбуждением уголовного дела за наемничество.

Читайте такжеТрое военнослужащих из Мурманской области погибли в УкраинеПо его словам, организацию боевиков для участия в конфликте на Донбассе проводят совместно казачество, ФСБ и Минобороны России, при этом будет продолжаться их легализация и интеграция в силовые ведомства России.

"Начинало все казачество, ФСБ отвечала за секретность, а Минобороны предоставляло матобеспечение, так скажем. Сейчас есть разговор, что для нас даже будут разработаны контракты с Минобороны, как для гражданских специалистов. Будут сделаны жетоны, по образцу военных, но не совсем такие”, - говорит он.