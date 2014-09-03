Отказом от внеблокового статуса Украина демонстрирует суверенитет - политолог

Как передает корреспондент УНИАН, об этом политолог сказал на пресс-конференции.

«Прямых последствий для обороноспособности страны это не будет иметь, но как политический меседж, я считаю, он правилен, поскольку вся агрессия на сегодняшний день направлена на то, чтобы вернуть, вассализировать Украину», - сказал Друзенко.

По мнению эксперта, единственным смыслом решения правительства об отказе от внеблокового статуса является демонстрация суверенитета Украины. «Путин очень четко дает понять, что вы должны стать Австрией или Финляндией времен холодной войны, то есть ни вашим, ни нашим, а там посмотрим. Украина этой декларацией заявила ровно одно - что мы сами будем решать, куда нам присоединяться», - сказал он.

Читайте такжеОтказ от внеблокового статуса не может стать гарантией безопасности для Украины - экспертПолитолог также считает, что на сегодняшний день Украина не имеет перспективы членства в НАТО.

«На сегодняшний день НАТО Украине не светит, тем более, что оно не нужно, поскольку НАТО стало почти такой же неэффективной, бюрократической структурой, как ЕС», - сказал он.

По словам Друзенко, в НАТО сейчас есть, «по меньшей мере, четыре откровенных пророссийских агента», которые будут блокировать решения относительно Украины. «Если мы говорим о каких-то перспективах, что НАТО нам реально поможет, не говоря уже о военной потуге, а об оружии, нет, поскольку эти решения будут заблокированы пророссийскими членами НАТО», - добавил он.

Читайте такжеУкраина рассчитывает получить спецстатус в НАТО и статус союзника США Друзенко считает, что «если трезво посмотреть на историю, то намного выгоднее НАТО прямая ориентация на союз со США, что делают такие страны, как Израиль, Южная Корея, Тайвань. «Это скорее, поскольку ты зависишь от одной администрации, а не от 28, часть из которых откровенные политические карлики и часть из которых сегодня откровенно на прямом или косвенном иждивении Кремля», - добавил Друзенко.