ЕС отказался комментировать телефонный разговор Порошенко и Путина

“На данный момент мы ожидаем дополнительной информации”, - сказала Косьянчич, отвечая на вопрос журналистов во время брифинга в Брюсселе.

Вместе с тем, она напомнила, что ЕС поддерживает достижение стойкого решения относительно кризиса в Украине, в частности о прекращении огня.

Пресс-секретарь Эштон сообщила, что Европейская комиссия и Европейская служба внешнеполитической деятельности внимательно следят за развитием ситуации на востоке Украины, и готовы учесть последние события при подготовке предложений относительно введения санкций против РФ при отсутствии деэскалации ситуации.

Читайте такжеЕвросоюз призвал Россию немедленно вывести войска из УкраиныРабота по подготовке таких предложений должна быть завершена до конца текущей недели.

Также Косьянчич отказалась уточнить, какие юридические лица могут подпасть под новые санкции.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 сентября, пресс-служба президента Украины распространила информацию о беседе Порошенко и Путина, результатом которой «стала договоренность о режиме прекращения огня на Донбассе. Было достигнуто взаимопонимание относительно шагов, которые будут способствовать установлению мира».

В свою очередь, российские СМИ привели слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова относительно этой беседы.

"Путин и Порошенко действительно обсудили шаги, которые способствовали бы прекращению огня между ополченцами и украинскими силовиками. Договариваться о прекращении огня Россия не может физически, поскольку не является стороной конфликта", - заявил Песков.