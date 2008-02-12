Зварич увидел, как в Раде лед тронулся

"Можно говорить о том, что лед уже тронулся. На заседании руководителей фракций мы договорились о разблокировании работы Верховной Рады", - сказал официальному сайту блока "Наша Украина - Народная Самооборона" заместитель председателя фракции Роман Зварич.

"Это решение руководителей всех фракций. Сегодня в 16 откроется заседание Верховной Рады, на котором мы рассмотрим пакет неполитичных вопросов", - сказал политик.

"Вероятно, это последствия стремительного падения рейтинга Партии регионов. Понятно, для них это блокирование стало сильным ударом по политическому реноме. Ведь они шли на выборы, обещая, что будут обеспечивать конструктивное сотрудничество, системность в работе и тому подобное. Эта системность по их версии свелась к тому, что мы сегодня они превратили сессионный зал в какой-то цирк", - сказал Роман Зварич.