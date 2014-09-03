Украина рассчитывает получить спецстатус в НАТО и статус союзника США

Об этом заявил на заседании Кабинета министров премьер Арсений Яценюк.

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"Перед саммитом НАТО хотел бы отдельно отметить, что наша цель - получить специальный статус между Украиной и НАТО. Считаем, что НАТО должно предоставить Украине специальный статус особого партнера номер один. Соединенные Штаты Америки, надеемся, предоставят Украине статус ключевого союзника США", - сказал Арсений Яценюк.

По его словам, правильным решением было бы решение о принятии Украины в члены НАТО.

Премьер напомнил, что правительство одобрило законопроект об отмене внеблокового статуса Украины. "И данный закон должен быть немедленно принят парламентом. Мы также подготовили проект закона о применении санкций, мы его приняли в парламенте. Сейчас необходимо подписание закона и принятие санкций против Российской Федерации", - заявил глава правительства, добавив, что это также предусматривает представление новых исков к РФ как государству-агрессору с возмещением всего ущерба, который Россия нанесла украинскому государству.