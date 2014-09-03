ЕС предварительно согласовал санкции против России - СМИ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

В частности, Еврокомиссия предложила представителям стран Евросоюза ужесточить экономические санкции, введя торговый запрет на кредиты для российских банков и других институтов.

Также может быть запрещена торговля финансовыми продуктами между Россией и ЕС со сроком действия 30 дней, а не 90 дней, как раньше.

Новые санкции могут касаться и российских государственных компаний. В будущем им может быть отказано в доступе к помощи в ЕС. Также может быть расширен действующий ныне запрет на поставки в РФ продукции двойного назначения. Ее могут распространить не только на военных, а на всех российских заказчиков.

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Вместе с тем, предложение премьер-министра Великобритании отключить Россию от международной финансовой системы Swift в повестку дня не включен.

Между прочего, в Брюсселе обсуждается предложение запретить въезд в ЕС министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Следующим шагом, что, впрочем, пока не содержится в проекте решений и не обсуждается официально, по словам дипломатов, могло бы стать расширение санкций на телекоммуникационный и сталелитейный сектор. Затем, по этим данным, вероятным могло бы стать и исключении России из важных мероприятий, например, в спортивной сфере. Как известно, в 2018 году Россия готовится принимать чемпионат мира по футболу.

Тем не менее, с конкретным пакетом предлагаемых штрафных мер Еврокомиссия планирует определиться в среду, 3 сентября. 5 сентября будет принято окончательное решение о принятии санкционного пакета против России.

ZN.UA