БЮТ подозревает Партию регионов в коварстве

Сегодня в 16 часов состоится вечернее заседание сессии Верховной Рады. "Такой результат переговоров между спикером и лидером Партии регионов", - заявил в комментарии ZAXID.netнародный депутат Украины от БЮТ Андрей Шкиль.

По словам нардепа, договоренность о вечерней сессии не "следует спешить назвать компромиссом".

"Таким образом Партия регионов просто пытается продемонстрировать, что она не срывает начала сессии. Это ей выгодно и не более. О любых компромиссах говорить еще слишком рано", - резюмировал он.