Яценюк дал показания по делу Луценко

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК сегодня дал показания по уголовному делу, возбужденному прокуратурой города Киева в отношении министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО после инцидента, произошедшем между главой МВД и мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, А.ЯЦЕНЮК получил от прокуратуры официальное приглашение дать по этому делу в качестве свидетеля по факту инцидента, произошедшем 18 января 2008 года по окончании заседания СНБО.

Как сообщал УНИАН, 18 января после заседания СНБО между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ произошла драка.

21 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил генеральному прокурору выяснить все обстоятельства инцидента между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ и в случае необходимости применить все предусмотренные законодательством мері к его участникам.

25 января было распространено официальное сообщение прокуратуры Киева, что по факту инцидента, произошедшем 18 января 2008 года по окончании работы СНБО Украины, в ходе которого Киевскому городскому председателю Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ были умышленно нанесены легкие телесные повреждения, возбуждено уголовное дело в отношении другого участника этого события согласно ч.2 ст.125 Уголовного кодекса Украины. Соответствующее постановление издал 24 января заместитель прокурора г. Киева.