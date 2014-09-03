Четыре боевых корабля НАТО зайдут в акваторию Черного моря до воскресенья - СМИ
В Черное море до 7 сентября зайдут четыре боевых корабля НАТО, а французский разведывательный корабль покинет акваторию.
Об этом сообщают ИТАР-ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.
Ожидается, что в Черное море зайдут: эсминец США "Росс", французский корвет "Командант Биро", канадский фрегат "Торонто" и фрегат Испании "Альмиранте Хуан де Бурбон". Читайте такжеНАТО планирует развернуть базы у российских границ
"Росс" и "Биро" пройдут черноморские проливы уже 3 сентября. Испанский и канадский фрегаты должны войти в акваторию Черного моря 6 сентября.
По данным источника, находящийся в настоящее время в Черном море французский разведывательный корабль "Дюпюи де Лом" покинет акваторию 5 сентября.Читайте такжеПосол Украины в НАТО: нам нужна военная помощь Альянса
В соответствии с конвенцией Монтре, военные корабли неприбрежных государств не могут находиться в Черном море дольше 21 дня.