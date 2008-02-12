В Киеве всем политсилам таки придется договариваться с Черновецким?

Эксперты Института Горшенина считают, что в ближайшем будущем любые политические силы, которые будут искать дорогу к голосам киевлян, будут пытаться «договориться» с мэром столицы Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ.

В частности, такое убеждение высказал эксперт Института Горшенина Владимир ЗАСТАВА в комментарии, текст которого передан агентству УНИАН.

Эксперт отметил, что исследования Института Горшенина в последние месяцы показывают некоторое укрепление электоральных позиций действующего мера. «Сейчас, в рамках запуска call-центра Института, мы проводим тестовые телефонные опросы киевлян, которые, в частности, показывают небольшое укрепление электоральных позиций ЧЕРНОВЕЦКОГО, несмотря на его наивысший негативный рейтинг», - заявил В.ЗАСТАВА.

В то же время, по его словам, в феврале Институтом Горшенина был проведен экспертный опрос, в котором участвовали представители политических сил, политологи и журналисты национальных СМИ. В рамках опроса большинство экспертов заявили, что основные политические игроки, рассматривающие Киев в качестве плацдарма для достижения своих политических целей, скорее будут пытаться снять Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО с занимаемой должности, нежели договариваться с ним.

Однако, отмечает В.ЗАСТАВА, Институт Горшенина имеет особое мнение на этот счет. «Наш анализ политической и экономической ситуации в столице, в том числе и электоральные исследования, показывают, что вскоре любые политические силы, которые будут искать дорогу к голосам в Киеве, будут искать подход к ЧЕРНОВЕЦКОМУ», - убежден В.ЗАСТАВА.