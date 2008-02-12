Регионалы объяснили, ради чего они сняли блокаду

Фракция Партии регионов разблокирует работу Верховной Рады только для принятия социальных законопроектов, но вопрос НАТО не снимается с повестки дня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам после Согласительного совета первый заместитель председателя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Он отметил, что есть общее понимание всех руководителей фракций относительно необходимости принятия закона о прожиточном минимуме, о сельской медицине и еще ряде законопроектов, чтобы можно было разблокировать процесс внесения изменений в закон «О государственном бюджете Украины на 2008 год».

В то же время О.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что разблокирование работы парламента временное, и вопрос относительно НАТО «не снимается с повестки дня». О.ЕФРЕМОВ выразил удивление по поводу того, что фракции коалиции отказались сегодня рассматривать законопроект о Кабинете министров Украины.

По его словам, сейчас будут проходить заседания фракций относительно участия в вечернем заседании парламента.