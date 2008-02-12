Регионалы перепутали систему «Рада» с игровыми автоматами?

«Партия регионов понимает, что нужно идти к украинизации, потому сегодня все призывы против НАТО в сессионном зале были написаны по-украински, также были развешены большое количество государственных флагов», - сообщил народный депутат, член депутатской группы «Народная самооборона» Олег Новиков.

"Однако регионалы заблокировали сегодня не только трибуну, но и отверстия для карточек для голосования – туда насовали монет. Утром специалисты, которые обслуживают систему «Рада», занимались тем, что вынимали эти монеты», - рассказал Новиков «Самообороне».

Спикер Верховной Рады Арсений Яценюк открыл заседание и объявил, что эту неделя депутаты будут работать в комитетах над законопроектами, отметил Олег Новиков.