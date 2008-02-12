Костенко думает, что Россия скажет «фас»

Лидер Украинской народной партии, народный депутат от “Нашей Украины - Народной самообороны” Юрий КОСТЕНКО уверен, что на саммите НАТО в Бухаресте Украина должна официально присоединиться к Плану действий относительно членства (ПДЧ) в Североатлантическом альянсе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УНП.

Ю.КОСТЕНКО выразил убеждение, что «реализация ПДЧ должна быть отображена в Программе действий правительства и Плане ее выполнения на 2008 год».

Ю.КОСТЕНКО отметил, что «не видит препятствий для соблюдения такого курса Украиной, поскольку и Президент, и демократическая коалиция в своих программах декларировали присоединение к НАТО». Теперь, по убеждению Ю.КОСТЕНКО, «важно, чтобы другие две ветви власти – парламент в лице демократической коалиции и сформированное ею правительство – также действовали последовательно, а не по принципу: «Шаг вперед – два назад».

«Чтобы мы не погрязли в очередных декларациях, Верховная Рада должна утвердить Государственную программу Евроатлантической интеграции Украины, которой обязательно должна придерживаться исполнительная власть. В этой Программе должны быть четко прописаны сроки интеграции – от присоединения к ПДЧ до полноценного вхождения в Североатлантический Альянс», - отметил Ю.КОСТЕНКО.

Он считает, что «несложно прогнозировать давление со стороны Москвы, которым белокаменная и в дальнейшем будет сопровождать намерения Украины вступить в НАТО». «Россия уже продемонстрировала, какие ресурсы она будет задействовать - от угроз применить к Украине военную силу, которые мы уже услышали, до команды «фас» пророссийским политическим силам в Украине блокировать работу Верховной Рады», - отметил Ю.КОСТЕНКО.