Ющенко хочет, чтобы ГПУ ускорила экстрадицию Волконского

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой ускорить экстрадицию организатора строительной аферы «Элита-Центр» Александра ВОЛКОНСКОНГО (ШАХОВА).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК.

«Президент обратился в Генпрокуратуру и в Министерство иностранных дел принять все меры с тем, чтобы процедура экстрадиции прошла в самые сжатые сроки, и чтобы можно было предъявить обвинение и глубже разобраться с этим делом», - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

Она также отметила, что на сегодняшний день в двух районных судах находятся на стадии досудебного следствия два уголовных дела относительно строительной аферы, которые расследовало Главное управление МВД.

М.СТАВНИЙЧУК добавила, что В.ЮЩЕНКО обратился к председателю Верховного суда Украины Василию ОНОПЕНКО с просьбой, чтобы эти резонансные дела рассматривались в порядке и сроки, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Украины.

При этом М.СТАВНИЙЧУК, заметила, что одно дело рассматривается уже один год и два месяца, а второе - практически год.

Как сообщал УНИАН, швейцарские правоохранительные органы задержали А.ВОЛКОНСКОГО (настоящее имя - Александр ШАХОВ, 1971 г.р., уроженец г. Кемерово, Россия) в конце октября 2007 года во время прохождения им паспортного контроля в аэропорту г. Женевы с поддельным израильским паспортом.

Генпрокуратура Украины подготовила необходимые для экстрадиции А.ВОЛКОНСКОГО документы, и 25 октября 2007 года направила в Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарской Конфедерации.

30 октября 2007 года данные документы были получены, и начался процесс экстрадиции А.ШАХОВА в Украину.

1 февраля 2008 года начальник международно-правового управления Генпрокуратуры Виталий КАСЬКО заявил, что органы прокуратуры сделали все от них зависящее для того, чтобы швейцарская сторона экстрадировала А.ВОЛКОНСКОГО.

По словам В.КАСЬКО, сейчас швейцарская сторона осуществляет необходимые для экстрадиции процедуры.

Он также заметил, что, исходя из практики, передача А.ВОЛКОНСКОГО Украине может длиться от полгода до года, поскольку Швейцария должна проверить отсутствие или наличие препятствий для выдачи лица.