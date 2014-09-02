На Донетчине бойцы Нацгвардии героически отбили три атаки российских военных и боевиков

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацгвардии.

"Ночью в районе населенных пунктов Раздольное, Васильевка и Староласпа шли ожесточенные бои сил Национальной гвардии Украины с подразделениями вооруженных сил РФ и террористов", - говорится в сообщении.

По силам первой бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины было нанесено огонь вражеской артиллерии и систем залпового огня «Град».Читайте такжеБоевики атаковали блокпост силовиков в Раздольном из четырех грузовиков с надписью "дети"

Украинскими военнослужащими были героически отбиты три атаки противника. В ходе боя девять военнослужащих Национальной гвардии Украины были ранены, один военнослужащий убит", - говорится в сообщении.