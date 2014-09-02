На Донетчине боевики и российские военные устанавливают блокпосты - штаб АТО
09:06, 02 сентября 2014Политика
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В нескольких населенных пунктах на Донетчине боевики и российские военные устанавливают блокпосты.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО.
"В районе населенных пунктов Комсомольское, Васильевка, Раздельное наблюдается активная деятельность боевиков и регулярных войск Российской Федерации. Они выставляются блокпосты, патрули, наблюдательные посты и т.д.", - говорится в сообщении.Читайте такжеТымчук: российские военные обстреляли медицинскую колонну сил АТО
В штабе также отметили, что а территории Донецкой и Луганской областей продолжаются ожесточенные бои.
Обозначения на карте: 1-Васильевка, 2 -Комсомольское, 3-Раздельное
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