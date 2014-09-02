На Донетчине боевики и российские военные устанавливают блокпосты - штаб АТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО.

"В районе населенных пунктов Комсомольское, Васильевка, Раздельное наблюдается активная деятельность боевиков и регулярных войск Российской Федерации. Они выставляются блокпосты, патрули, наблюдательные посты и т.д.", - говорится в сообщении.Читайте такжеТымчук: российские военные обстреляли медицинскую колонну сил АТО

В штабе также отметили, что а территории Донецкой и Луганской областей продолжаются ожесточенные бои.