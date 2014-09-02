Турчинов объявил о закрытии четвертой сессии ВР и открытии пятой

Как передает корреспондент УНИАН, во время закрытия сессии Турчинов отметил, что на фоне бурных событий "парламент смог продемонстрировать результативную работу".

Он добавил, что по сравнению с предыдущей сессией парламент рассмотрел "втрое больше законопроектов, большинство из которых носили стратегический судьбоносный характер".

Спикер добавил, что за 73 пленарных заседания депутаты рассмотрели 1908 законопроектов, из которых 167 принято в целом и 47 законопроектов принято в первом чтении.

"Важным достижением четвертой сессии считаю возобновление украинским парламентом действия Конституции Украины, которая под давлением бывшего президента была незаконно отменена. Решение парламента о восстановлении Конституции Украины принято по требованию украинского народа конституционным большинством в 306 голосов", - напомнил Турчинов.

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Также, Турчинов открыл пятую сессию парламента седьмого созыва.

На открытии сессии Национальный заслуженный академический народный хор им. Григория Веревки исполнил Государственный Гимн Украины и "Молитву за Украину".