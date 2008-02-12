Яценюк уламывает оппозицию

Лидеры фракций продолжают консультации с председателем Верховной Рады Украины Арсением ЯЦЕНЮКОМ относительно разблокирования работы парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил народный депутат, член фракции Партии регионов Нестор ШУФРИЧ.

«У ЯЦЕНЮКА сейчас все лидеры», - сказал Н.ШУФРИЧ. Он выразил надежду, что во время соответствующих консультаций будет найден компромисс, чтобы ВР работала в нормальном режиме.

В сессионном зале Верховной Рады остаются более 50 народных депутатов из фракций Партии регионов и Коммунистической партии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в полном составе в сессионном зале отсутствуют фракции коалиции и Блока Литвина.

Как сообщал УНИАН, представители фракции Партии регионов сегодня в очередной раз блокировали президиум и трибуну парламента, а также развесили в сессионном зале воздушные шарики с надписью «НАТО - нет!»

Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК пытался открыть пленарное заседание парламента, однако ему это не удалось. Слова А.ЯЦЕНЮКА заглушили мегафоны, которые включили депутаты от фракции Партии регионов.

После этого он ушел из сессионного зала, а затем – народные депутаты от коалиции.