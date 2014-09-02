ЕС подготовит новые санкции против России до 5 сентября - Елисеев

Об этом в эфире 5 канала заявил представитель Украины при Европейском Союзе Константин Елисеев.

"Мы ожидаем, что до пятницы (5 сентября) мощный пакет санкций будет представлен лидерам глав государств ЕС для того, чтоб их ввести, если российская сторона будет продолжать агрессивную политику", - сказал Елисеев.

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По словам дипломата, речь идет не только об экономических санкциях, но и об ограничении России доступа на финансовые рынки.

Елисеев отметил, что ЕС также рассматривает некоторые нестандартные меры, в частности активно обсуждая вопрос лишения России права проводить Чемпионат мира по футболу в 2018 году.