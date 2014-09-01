Расмуссен: Украина получит поддержку на саммите НАТО

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, передает радио "Свобода". Он подчеркнул, что страны Североатлантического союза на встрече с Петром Порошенко "обсудят приоритеты реформирования вооруженных сил и примут конкретные шаги для помощи Украине".

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Одним из таких шагов являются созданные союзом НАТО 4 трастовые фонды, наполнение которых поможет развить по стандартам Североатлантического альянса разные стороны оборонительной системы Украины. Речь идет о логистике, командовании и контроле, кибербезопасности и социальной помощи военным. Ряд стран-членов НАТО уже подтвердил готовность делать свои взносы в эти фонды.

Напомним, 4-5 сентября в Уэльсе состоится саммит НАТО, посвященный в основном усилению коллективной безопасности Североатлантического альянса на фоне агрессии России против Украины. Принять участие в саммите пригласили и президента Украины Петра Порошенко.