Die Welt: НАТО четко обозначивает свою позицию в Восточной Европе

Об этом сообщает Кристоф Шлитц в своей статье «НАТО четко обозначает свою позицию в Восточной Европе», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt.

Президент России Владимир Путин усиливает давление на украинское правительство. Он призвал к переговорам между Киевом и пророссийскими сепаратистами в Донецкой и Луганской областях «о политической организации общества и государственности на юго-востоке Украины». «Существенные предметные переговоры» должны начаться «немедленно», сказал Путин в телевизионном интервью.

После того, как высказывания Путина были опубликованы информагентствами, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил, что президент не имел в виду независимость восточных регионов. «Это абсолютно неправильная интерпретация». Речь идет о «переговорах», которые должны определить отношения Киева с восточными регионами. «Новороссия» - это название восточных регионов Украины используют сепаратисты и Москва - должна оставаться частью Украины.

Тем не менее, заявленным требованием сепаратистов остается независимость регионов. Две недели назад «премьер-министр» из «Донецкой Народной Республики» Александр Захарченко заявил, что переговоры с Киевом могут начаться только тогда, когда «народные республики» будут признаны независимыми государствами. Другой лидер повстанцев Павел Губарев заявил российскому каналу Lifenews, что ожидает от Киева «текущей повестки дня» и уступок.

Москва хочет использовать восток в качестве инструмента влияния на прозападное правительство в Киеве или привести его к провалу из-за катастрофической ситуации в стране. Россия также оказывает экономическое влияние на Киев. В телевизионном интервью Путин сказал, что Киев должен беспокоиться о предстоящей зиме. Он намекает на то, что газовый спор между Украиной и Россией еще не разрешен.

Путин снова опроверг обвинения в том, что Москва разжигает и поддерживает конфликт. «Следовало ожидать, что Россия не может остаться равнодушной, когда людей расстреливают практически в упор», сказал он. Но он имеет в виду не страну, а «российский народ». Конфликт – это «естественная реакция людей, которые там живут и борются за свои права» на смену власти в Киеве в феврале.

Непосредственно перед началом саммита НАТО на этой неделе в Уэльсе, учитывая новую угрозу со стороны России, существуют разногласия в западном оборонительном союзе по поводу будущего курса на Москву. Прежде всего, в Брюсселе критикуют Германию: слишком нерешительная, слишком неуступчивая – так звучат обвинения. Особенно в Берлине разочарованы восточные европейцы и прибалты. Они чувствуют угрозу со стороны России и ожидают от канцлера Ангелы Меркель (ХДС) больше поддержки и большего давления на Москву.

Читайте такжеLe Figaro: Российские солдаты, вошедшие на территорию Украины, вызвали негодованиеНесмотря на все споры, на саммите альянс сойдется на радикальной смене курса: впервые в своей истории НАТО, возможно, на длительное время разместит войска в Восточной Европе. До сих пор 28 союзников воздерживались от этого, чтобы не провоцировать Москву. Запланировано пять новых баз в Прибалтике, Румынии и Польше. По данным ФАС, от 300 до 600 солдат будут размещены там постоянно. Но это еще не решено. По информации газеты Die Welt, речь идет явно не о боевых подразделениях, а о так называемых войсках поддержки. Они должны планировать и подготавливать учения. В то же время они будут служить в качестве "координатора" для реформированных сил быстрого реагирования НАТО (Nato Response Force-NRF). Силы быстрого реагирования будут действовать гораздо быстрее, чем раньше и, по данным военных стратегов НАТО, в течение «максимум двух дней» могут прийти на помощь партнеру, который находится под угрозой. Новые войска поддержки в Прибалтике и Восточной Европе должны быть заполнены солдатами разных национальностей и постоянно меняться.

Новым концептом альянс, по своему мнению, не нарушает договоренностей Основополагающего акта НАТО-Россия 1997 года, который исключает «постоянное размещение существенных боевых сил». Тем не менее, никогда не определялось, то конкретно означают слова «постоянный» и «существенный». В любом случае: размещение постоянных войск было бы нарушением запрета. Такого шага хотят прежде всего восточные европейцы и прибалты. Они требуют надежного сдерживания и готовности к обороне.

До сегодняшнего дня Германия с трудом справляется с новым соглашением о размещении войск. В любом случае, Берлин сейчас хочет убедиться, что Основополагающий акт НАТО-Россия не будет нарушен. Москву следует как можно меньше раздражать и не давать повода для дальнейшей агрессии.

Нерешительно также продвигаются дебаты по поводу новых экономических санкций ЕС. "Это совершенно неприемлемо, что российские солдаты находятся на украинской территории", сказал премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон на саммите в выходные дни. Но как реагировать? Некоторые прибалтийские и восточноевропейские страны требуют поддержать Украину оружием. «Россия практически в состоянии войны с Европой. Мы должны поддержать Украину в военном плане», сказала Даля Грибаускайте, президент Литвы. Меркель это исключает: «В любом случае Германия не будет поставлять никакого оружия», сказала она, подчеркнув, что не может говорить за всех. Проще говоря: существует потребность в объяснениях.

Читайте такжеSüddeutsche Zeitung: Путин разрушает Украину – потому что он это можетТакже есть разногласия во взглядах на дальнейшие санкции. «Если сегодняшнее состояние будет удерживаться или обострение будет продолжаться, то тогда будут консультации по поводу новых санкций», сказал канцлер в типичной для нее манере. Сейчас обсуждают усложнение доступа к финансовым рынкам ЕС другим российским банкам. Запланированы запреты на въезд и блокирование счетов лидеров сепаратистов из Восточной Украины. Но, по словам Меркель, должны также обсуждаться санкции в энергетической сфере. Тогда уже будет сложно: у правительств ЕС значительные разногласия по поводу содержания и объема санкций в сфере энергетики.