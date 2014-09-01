Путин объяснил, что делают его боевики на Донбассе

Как передает Украинская правда, об этом рассказал президент России Владимир Путин.

Он заявил, что знает цель действий боевиков.

"Цель сил ополчения - отодвинуть эти вооруженные силы (Украины-ред.) и артиллерию, чтобы не дать им возможности стрелять по жилым кварталам", - заявил Путин.

"И это то, чего во многих странах, в том числе в Европе, предпочитают не замечать", - добавил он.

Читайте такжеСША призывают Путина публично призвать боевиков на Донбассе сложить оружиеПо его словам, "сейчас начинается очень важный процесс - процесс прямых переговоров между Киевом и восточными регионами".

"Мы об этом договорились с президентом Порошенко в Минске", - заявил Путин.

В то же время, на встрече со студентами МГИМО глава МИД РФ Сергей Лавров сделал аналогичное заявление.

Он, как и Путин, утверждал, что украинская армия окружила города на Донбассе и ведет прицельный обстрел.

Читайте такжеСНБО: Российские военные в Новоазовске называют себя "миротворцами""В этой ситуации у ополченцев не остается другого выбора, как силой оттеснить украинских военных. Они должны уйти из тех позиций, из которых могут стрелять по городам", - заявил Лавров.

Как известно, регулярные части российской армии с танками и артиллерией под видом обычных боевиков захватили город Новоазовск и ведут наступление по ряду других направлений на Донбассе. Вчера с территории, контролируемой боевиками, и с территории России были обстреляны катера Пограничной службы, которые патрулировали побережье Азовского моря. Представитель Информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко заявил, что украинские суда расстреляли управляемыми ракетами.

Практически каждый день города в зоне АТО подвергаются мощным артиллерийским обстрелам, в результате которых часто гибнут мирные жители. Так, 28 августа сообщалось, что в Донецке за сутки погибли 11 мирных жителей города, 22 человека получили ранения различной степени тяжести. Сегодня обстрелу подверглась восточная часть Луганска.

СНБО неоднократно уверял, что силы АТО обстреле жилых кварталов городов Донбасса не проводит, а это специально делают финансируемые из России боевики.