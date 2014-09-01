Украинские пограничные катера под Мариуполем были расстреляны управляемыми ракетами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.Читайте такжеВ Азовском море обстреляли 2 катера пограничников - СМИ

"Вчера в 15:10 из управляемых ракетных установок из района населенного пункта Безымянное нанесли удар по Мариупольскому отряду морской охраны в составе катеров «Гриф» и «Калкан». Катера патрулировали на расстоянии 3 миль от берега. На катере «Гриф» возник пожар, после чего он затонул. На спасение экипажа прибыли другие катера Морской охраны, благодаря чему было спасено 8 моряков, 7 из них были с ранениями и ожогами. Поиски еще 2 пограничников продолжаются", - сказал Лысенко.Читайте такжеИз подбитых возле Мариуполя катеров береговой охраны спаслись семь пограничников - СМИ

Он отметил, что также вчера в 12:40 и 13:10 пограничники зафиксировали пуск 4-х ракет в районе Красной Таловки Луганской области. Обстрел велся также с территории Нижнемитякино Ростовской области России.