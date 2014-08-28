СМИ: Над Новоазовском вывесили флаг "Новороссии"

16:56, 28 августа 2014
Политика
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Cегодня  над зданием Новоазовской райгосадминистрации был вывешен флаг "Новороссии".

Над Новоазовском россияне повесили флаг террористов / 0629.com.ua

Утром  в 10:00 в кабинет к главе администрации Олегу Сидоренко вошли  вооруженные люди и  сказали, что собираются вешать флаг над зданием.

 "Что я мог сделать против вооруженных людей?" - сообщил корреспонденту 0629 Сидоренко.

Читайте такжеВоенные РФ захватили Новоазовск и ряд населенных пунктов на Донетчине (карта АТО)В данный момент Сидоренко, его заместители, начальники отделов и управлений находятся в подвальных помещениях. Остальные были распущены по домам. Людей предупредили, что нужно укрыться, "громыхает где-то на окраине", - говорит он.

 Оккупанты находятся на выезде из города.

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