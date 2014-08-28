За сутки в Донецке погибли 11 мирных жителей, 22 - ранены

Об этом сообщается на сайта городского совета Донецка.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 10.00 в Донецке остается крайне напряженная обстановка.

Утром 28 августа снова были артобстрелы в Петровском и Киевском районах, после чего обесточены более 60 трансформаторных подстанций, а также два водопроводных узла - Центральный и Северный. «В 09.30 энергоснабжение Центрального водопроводного узла было восстановлено. Работы по ремонту электрических сетей ведутся», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ центре Донецка в результате обстрела сгорели трое мирных жителейТакже, по данным горсовета, после обрыва контактной сети по ул. Генераторной не осуществляют движение троллейбусы №11. Из-за отсутствия напряжение на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Университетской стоят троллейбусы №№10, 17 и 14, а поскольку в районе железнодорожного вокзала ведутся боевые действия, не ходят троллейбусы №2 и трамваи №1, отмечается в сообщении.