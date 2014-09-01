В ВР приглашен министр обороны для доклада о ситуации в Иловайске

Об этом Соболев сказал на брифинге, отвечая на вопрос УНИАН относительно инициативы председателя Верховной Рады Украины Александра Турчинова объявить День траура по погибшим возле Иловайска.

Депутат отметил, что ситуация возле Иловайска “требует немедленного реагирования в связи с количеством жертв, раненых, в связи с необходимостью оказания немедленной помощи, то я думаю, в рамках этого доклада мы получим официальную информацию от представителей Вооруженных сил”.

Относительно дня траура, отметил он, председатель ВР фактически по этому вопросу сегодня и начал заседание Согласительного совета. “Он предложил завтра фактически сделать это заявление и соответствующие действия”, - сказал лидер фракции.

Отвечая на уточняющий вопрос, Соболев отметил, что он не имеет данных о количестве погибших украинских военных.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 сентября, председатель Верховной Рады Турчинов обратился к президенту Украины Петру Порошенко с предложением объявить в государстве траур в связи с гибелью бойцов под Иловайском.

«В связи с трагической гибелью защитников Украины, которые попали в окружение под городом Иловайском Донецкой области, предлагаю объявить в государстве траур», - говорится в обращении Турчинова.