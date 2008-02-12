Янукович едет к Яценюку на переговоры
10:36, 12 февраля 2008Политика
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Герман напоминает об условии
|Анна ГЕРМАН
Как сообщила в интервью журналистам член фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН, с этой целью В.ЯНУКОВИЧ уже выехал в Верховную Раду.
По словам А.ГЕРМАН, В.ЯНУКОВИЧ надеется, что в ходе этих переговоров будет найдено компромиссное решение в вопросе НАТО.
В то же время народный депутат не смогла спрогнозировать, будет ли сегодня открыто пленарного заседания. «Это будет зависеть от того, будет ли найден компромисс», - сказала она.
Народный депутат напомнила, что фракция ПР готова разблокировать работу парламента при условиях отзыва А.ЯЦЕНЮКОМ подписи из письма о присоединении Украины к Плану действий относительно членства в НАТО или принятия компромиссного постановления по этому поводу.
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