Янукович едет к Яценюку на переговоры

Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ проведет консультации с председателем Верховной Рады Украины Арсением ЯЦЕНЮКОМ относительно разблокирования работы парламента.

Как сообщила в интервью журналистам член фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН, с этой целью В.ЯНУКОВИЧ уже выехал в Верховную Раду.

По словам А.ГЕРМАН, В.ЯНУКОВИЧ надеется, что в ходе этих переговоров будет найдено компромиссное решение в вопросе НАТО.

В то же время народный депутат не смогла спрогнозировать, будет ли сегодня открыто пленарного заседания. «Это будет зависеть от того, будет ли найден компромисс», - сказала она.

Народный депутат напомнила, что фракция ПР готова разблокировать работу парламента при условиях отзыва А.ЯЦЕНЮКОМ подписи из письма о присоединении Украины к Плану действий относительно членства в НАТО или принятия компромиссного постановления по этому поводу.