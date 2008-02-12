Ющенко улетел в Москву

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с двухдневным рабочим визитом в Российскую Федерацию.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, сегодня В.ЮЩЕНКО проведет встречу с Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ в формате один на один.

После встречи состоится заседание Украинско-российской межгосударственной комиссии, по результатам которой планируется подписание В.ЮЩЕНКО и В.ПУТИНЫМ двусторонних документов: «Плана действий Украина – Россия до 2009 года (первоочередные меры в двусторонних отношениях)» и «Протокола Второго заседания Украинско-российской межгосударственной комиссии».

Также сегодня глава Украинского государства проведет встречу с главными редакторами ведущих российских СМИ в государственном информационном агентстве «ИТАР-ТАСС».

13 февраля в Москве Президент Украины встретится с представителями украинской общины, ознакомится с деятельностью Культурного центра Украины в Москве и возложит цветы к памятнику Тарасу Шевченко.

В составе официальной делегации: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, секретарь Украинской части Комиссии Раиса БОГАТЫРЕВА, министр иностранных дел Украины, председатель Украинской части Подкомитета по международному сотрудничеству Владимир ОГРЫЗКО, первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ, министр образования и науки Украины, председатель Украинской части Подкомитета по вопросам гуманитарного сотрудничества Иван ВАКАРЧУК, министр обороны Украины, председатель Украинской части Подкомитета по вопросам безопасности Юрий ЕХАНУРОВ, заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ЧАЛЫЙ.