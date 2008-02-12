Яценюку не удалось перекричать мегафоны и он покинул сессионный зал

Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК пытался открыть пленарное заседание парламента, однако ему это удалось.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, в связи с тем, что председатель ВР не имел микрофона, он пытался громко кричать, чтобы его слышали все депутаты. Однако слова А.ЯЦЕНЮКА заглушили мегафоны, которые включили депутаты от фракции Партии регионов.

Фракция Партия регионов продолжает блокировать работу ВР. После того, как спикеру не удалось открыть заседание, он покинул сессионный зал. Вместе с ним сессионный зал оставили и депутаты от фракций БЮТ и НУ-НС.

Перед тем, как А.ЯЦЕНЮК покинул сессионный зал, он сказал, что о сроках проведения следующего заседания будет поставлено в известность позже.