Яценюка взяли в кольцо

В президиуме Верховной Рады собрались представители всех фракций, кроме фракции Блока Литвина

Как передает корреспондент УНИАН, за столом президиума собрались председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК, лидеры фракций “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО, БЮТ - Иван КИРИЛЕНКО, КПУ – Петр СИМОНЕНКО и заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Президиум и трибуна парламента заблокированы народными депутатами из фракции Партии регионов.

Поскольку разговор проходит без микрофонов, то его содержание журналистам не известно.

Перед этим А.ЯЦЕНЮК пытался покинуть свое рабочее место в президиуме и выйти, но блокировщики перекрывали ему путь креслами, и в результате представители фракций подошли к нему в президиум.