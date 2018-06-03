Неделя в цифрах

2 часа продлилась встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным после переговоров в формате Украина-ЕС-«Евразийская тройка» в Минске. Комментировать результаты встречи стороны отказались. Позже появилась информация, что Порошенко договорился с Путиным об освобождении украинских заложников, и проведении консультаций о закрытии границы. Кроме этого, Владимир Путин требует пересмотреть Соглашение об ассоциации Украины и ЕС. В то же время, и Украина, и Европа отказываются вносить изменения в текст документа.

2 области Украины – Днепропетровская и Запорожская – скоординировали план действий на случай «внезапного вторжения» со стороны России. В частности, между областями развернута система связи, налаженная логистика и доставка строительных материалов. По периметру «границы» этих областей с соседней Донецкой срочно будут установлены дополнительные блокпосты, местные штабы национальной защиты объявляют мобилизацию добровольцев в ряды Вооруженных сил Украины и обещают обучить добровольцев и обеспечить их соответствующей военной экипировкой по самым современным стандартам.

3 бывших президента Украины – Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко – поддерживают решение украинского правительства о восстановлении курса на вступление в НАТО.

5 минут 32,26 секунды составил результат украинской мужской парной четверки на мировом первенстве по академической гребле в Нидерландах. Команда выиграла золото, установив мировой рекорд.

8,7-9,8% инфляции прогнозирует Министерство экономического развития и торговли Украины в 2015 году. Дефицит государственного бюджета, по прогнозам, может составить около 3%.

10 российских десантников 331-го полка свирской 98-й дивизии ВДВ, которые вторглись на территорию Украины, были задержаны СБУ и ВСУ. Российские военнослужащие были задержаны с личными документами и оружием. Следователями СБУ открыто уголовное производство по факту незаконного пересечения границы вооруженными гражданами российского государства.

11 боевых кораблей и судов обеспечения планирует принять на вооружение до конца текущего года Черноморский флот РФ, дислоцирующися в аннексированном Россией Крыму. В частности, два десантно-штурмовых катера «Грачонок», шесть судов обеспечения, две дизель-электрические подводные лодки, а также два фрегата.

16 человек вышли из политсовета партии «Батькивщина», о чем прессе 27 августа сообщил один из них – министр внутренних дел Арсен Аваков. На следующий день, 28 августа, народный депутат от «Батькивщины» Андрей Сенченко назвал эту информацию фейком и заявил, что из партии никто не выходил.

23 украинца, которые три года находились в плену в Ливии, были освобождены. Из-за долгого плена у мужчин обострились хронические болезни. Многим придется проходить еще и психологическую реабилитацию.

29 наград выиграли украинцы на соревнованиях II летних Юношеских Олимпийских играх в Нанкине. Украинская сборная завоевала 9 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых медалей.

37 грузовиков из 227, отправленных Россией в Украину в качестве первого «гуманитарного конвоя», прошли пограничную инспекцию на границе с Украиной. По словам руководителя миссии ОБСЕ в Ростовской области Поля Пикара, три из 37 грузовиков, которые прошли инспекцию, были машинами обеспечения.

41 шахтер из 300, заблокированных в четверг под землей на шахте им. Засядько из-за артиллерийских обстрелов, обесточивших шахту, пока спасти не удалось. Руководство шахты и энергетики пытаются подсоединить шахту к к энергоснабжению и извлечь горняков на поверхность.

97,3% составляет выполнение плана по набору в военные ВУЗы Украины. Из числа гражданской молодежи заявления подало на 13,7% больше, чем в прошлом году. А количество девушек, которые изъявили желание стать военными, по сравнению с прошлым годом увеличилось практически вдвое.

125 делегатов съезда пропрезидентской партии «Солидарность» проголосовали за переименование политсилы в Блок Петра Порошенко. Кроме этого, 122 делегата поддержали кандидатуру экс-министра МВД Юрия Луценко на должность руководителя Блока.

150 человек личного состава милиции Киевской области отбыли в зону проведения антитеррористической операции на востоке Украины. Батальон сформирован из работников следственных подразделений, патрульной службы и участковых инспекторов милиции Киевской области.

173 жертвы катастрофы Boeing 777 компании Malaysia Airlines из 194-х пассажиров – граждан Нидерландов идентифицированы экспертами-криминалистами в Голландии. Исследования экспертов основывались на изучении зубов и отпечатков пальцев. Останки еще 21 жертвы будут идентифицированы по результатам экспертизы ДНК.

438 народных депутатов могут быть выбраны в Верховную Раду в ходе досрочных парламентских выборов, назначенных на 26 октября. По словам главы ЦИК Михаила Охендовского, это связано с тем, что, обеспечить проведение голосования в 225 одномандатных (мажоритарных) округах из-за ситуации на Востоке Украины и аннексии Крыма Россией, не удастся. В этой связи, выборы пройдут в 213 избирательных округах, причем, границы округов Донецкой и Луганской областей могут быть пересмотрены, а в Крыму и Севастополе голосование не состоится вовсе.

569 школ в Донецкой области (свыше 52% от общего количества), смогут начать учебный год 1 сентября.

789 украинских военных погибли с начала антитеррористической операции на востоке Украины, по данным СНБО. В свою очередь, в ООН подсчитали, что, в результате военных действий в регионе, начиная с середины апреля, погибло уже 2 593 человека.

3 000 украинок, которые родили и воспитали пятерых и более детей, в том числе, усыновленных, получили в этом году почетное звание «Мать – героиня». Помимо почетного звания женщинам будет выплачено единовременное вознаграждение в размере более 12 тыс гривен.

4 341 гривна – средняя задолженность по заработной плате перед одним работником в Украине. В целом, по данным Госстата, к 1 августа 158 тысяч человек, работающих на экономически активных предприятиях, не получили зарплату.

10 000 долларов премии Troublemaker Award за перекрашивание звезды на высотке в Москве в цвета национального флага Украины, продажу видео пропагандистскому телеканалу LifeNews и передачу батальону «Донбасс» 5 тыс долларов оплаты от российского телеканала за эксклюзивное видео получил известный украинский руфер Mustang Wanted.

20 000 пророссийских и российских боевиков могут воевать на Востоке Украины. По словам советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, точное количество боевиков назвать нельзя, поскольку террористы постоянно осуществляют ротацию и получают пополнение. В то же время, российская организация Комитет солдатских матерей в Ставропольском крае составил список из четырехсот раненых и убитых на территории Украины солдат российской армии. По их подсчетам, на Донбассе воюет около 15 тысяч россиян.

388 000 виз за первые шесть месяцев 2014 года выдала украинцам Польша. Из них, 119 тысяч – национальные визы, 269 тысяч – шенгенские. По данным польского МИД, украинцы чаще всего получали шенгенские визы сроком действия до одного и двух лет: 135 тыс и 102 тыс, соответственно. Визы на три года получили 23 тысячи украинцев, на 4 года - 8 тысяч украинцев и на 5 лет - 1 тысяча граждан Украины.

51 000 000 гривен кредита привлек у НБУ небольшой луганский «Украинский коммунальный банк», который связывают с регионалом Александром Ефремовым. Помимо этих средств, банк планирует получить еще 83 млн гривен кредита от НБУ. Тем временем, СБУ проверяет причастность главы фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова к финансированию терроризма на Востоке Украины. Позже Национальный банк Украины опроверг эту информацию.

78 200 000 гривен правительство выделит из резервного фонда государственного бюджета для обеспечения жильем семей погибших военнослужащих, которые принимали участие в АТО, проведении мероприятий по обеспечению правопорядка на государственной границе и других специальных мероприятиях по защите государства, а также тяжелораненых военнослужащих – участников АТО.

1 390 000 000 долларов составит очередной транш кредитной программы stand-by Украине от МВФ. Таким образом, общий объем уже выделенных Украине средств составит 4,5 млрд долл.

2 767 000 000 долларов США или более 100 миллиардов российских рублей, по подсчетам президента РФ Владимира Путина, может составить ущерб экономике России от реализации Соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Под ударом, по его словам, окажутся целые сектора российской промышленности и АПК.

9 100 000 000 гривен из резервного фонда государственного бюджета правительство Украины выделило на нужды АТО. В частности, из общей суммы Министерству обороны выделено 5,9 млрд грн, МВД – 2 млрд грн, Главному управлению разведки Минобороны – 70 млн грн, Мининфраструктуры – 14,7 млн грн, СБУ - 179,1 млн грн, Госпогранслужбе - 713,9 млн грн, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям - 53,5 млн грн, Службе внешней разведки - 20 млн грн, Госслужбе спецсвязи и защиты информации - 19,9 млн грн.

15 573 000 000 кубометров газа составляют запасы в украинских подземных хранилищах на конец августа. По данным оператора газотранспортной системы Украины компании «Укртрансгаз», с 16 по 25 августа запасы увеличились на 1,85%.

135 952 000 000 гривен убытков получили предприятия Украины (за исключением малых предприятий и бюджетных учреждений) в первом полугодии 2014 года. За аналогичный период в прошлом году предприятия получили 8,724 млрд грн прибыли, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Маргарита Андреева