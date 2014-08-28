В России подсчитали количество своих солдат на Донбассе – их около 15 тысяч

Об этом пишет телеканал "Дождь".

"У меня список около четырехсот человек. Там и раненые и погибшие", - рассказала председатель комитета Людмила Богатенкова.

Список был составлен из разных источников в вооруженных силах. Согласно собранным данным, в списке "есть владикавказские-шумленские, шалинские, борзойские".

Читайте такжеРоссийский военный рассказал, как его часть вооружала террористов (видео)Речь идет о нескольких мотострелковых бригадах: 19 отдельной мотострелковой Воронежско-Шумленской Краснознамённой орденов Суворова и Трудового Красного Знамени (Владикавказ, Северная Осетия), 17 отдельной гвардейской мотострелковая бригада в городе Шали (Чечня), 8 отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в городе Шатой (Чечня).

Читайте такжеРоссийские десантники: Наши СМИ нам лгут и многое недоговариваютПо словам Богатенковой, кроме уже упомянутых в списке есть военнослужащие и из других частей российской армии. Список раненых и погибших не является окончательным и постоянно пополняется.

В то же время, по данным комитета, в Украине находится примерно 15 тысяч российских солдат.

Там также подчеркнули, что сказать о точном количестве трудно.

"Никаких данных нет, потому что оттуда никто не пишет, оттуда никто ничего не сообщает. Еще никто ничего не понял, скорее всего. Как говорится, по экспертной оценке, я думаю, что тысяч 15 там, безусловно", - заявила секретарь комитета Валентина Мельникова.