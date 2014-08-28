Россия усилит Черноморский флот 11 кораблями и судами

Как передает РИА «Новости», об этом сообщил журналистам в среду главком ВМФ РФ адмирал Виктор Чирков.

«До конца текущего года ЧФ пополнится двумя десантно-штурмовыми катерами «Грачонок», шестью судами обеспечения различных классов. Планируется, что две дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 «Новороссийск» и «Ростов-на Дону» также будут приняты в состав ЧФ в этом году», - сказал Чирков в Санкт-Петербурге во время церемонии спуска на воду дизель-электрической подводной лодки «Старый Оскол».

Кроме того, он напомнил, что до конца 2014 года планируется принять в состав ЧФ новый фрегат проекта 1135.6 «Адмирал Григорович», а в сентябре-октябре для ВМФ будет спущен на воду второй корабль этого проекта – «Адмирал Эссен».

Читайте такжеНамерение Франции продать России “Мистрали” ставит под угрозу Черноморский регион - МИД «Всего строится шесть кораблей этого проекта. Все эти корабли предназначены для ЧФ. Они позволят усилить потенциал ЧФ в дальней морской зоне», - отметил адмирал.

Напомним, в марте Россия после военного вторжения аннексировала украинский Крым и продолжает военную агрессию в Донецкой и Луганской областях.