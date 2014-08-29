Украинец, который разрисовал звезду в Москве, получил премию 10 тысяч долларов

Как сообщает сайт ТСН на официальный сайт Troublemaker Award, украинец получил награду за перекрашивание звезды на высотке в Москве в цвета национального флага Украины, продажу видео пропагандистскому телеканалу LifeNews и передачу батальону "Донбасс" 5 тыс долларов оплаты от Lifenews за эксклюзивное видео.

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Отметим, что в 2013 году данную премию получила Надежда Толоконникова из Pussy Riot.