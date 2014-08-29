На шахте Засядько под землей остается 41 горняк - горсовет

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

Пока не всех горняков удалось спасти - под землю остается 41 человек, из них восемь находятся в шахтовой клетке.

Читайте такжеНа шахте им. Засядько из-под земли пытаются вытащить 300 горняков

Сейчас руководство шахты и энергетики пытаются подсоединить шахту к к энергоснабжению и извлечь шахтеров на поверхность.

Как сообщал УНИАН, в четверг утром в результате артиллерийских обстрелов города шахта была обесточена. Тогда под землей находились 300 шахтеров.