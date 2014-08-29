На шахте Засядько под землей остается 41 горняк - горсовет
00:49, 29 августа 2014Общество
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Под землей в шахте имени Засядько в Донецке до сих пор оставались горняки.
REUTERS
Об этом сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.
Пока не всех горняков удалось спасти - под землю остается 41 человек, из них восемь находятся в шахтовой клетке.
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Сейчас руководство шахты и энергетики пытаются подсоединить шахту к к энергоснабжению и извлечь шахтеров на поверхность.
Как сообщал УНИАН, в четверг утром в результате артиллерийских обстрелов города шахта была обесточена. Тогда под землей находились 300 шахтеров.
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