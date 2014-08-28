Днепропетровская и Запорожская области подготовились к возможному вторжению - ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Святослав Олийнык по итогам Совета обороны Днепропетровской области, на который было приглашено руководство соседней Запорожской области.

По его словам, в целом на заседании Совета обороны были обсуждены вопросы готовности двух соседних областей к введению особого периода в стране.

Олейник отметил, что, в частности, по периметру Днепропетровской и Запорожской областей с Донецкой областью срочно будут установлены дополнительные блокпосты, а также принят ряд других комплексных мероприятий защиты территории от вторжения.

Читайте такжеЕсли Россия войдет в Мариуполь, обратно поедут тысячи "грузов 200" - КорбанКроме того, штабы национальной защиты двух областей объявляют мобилизацию добровольцев в ряды Вооруженных сил Украины.

“Мы должны знать, кто готов быть добровольцем на случай объявления полной мобилизации”, - сказал Олийнык.

По его словам, области обеспечат добровольцев соответствующей военной экипировкой по самым современным стандартам, добровольцы пройдут инструктаж и военное обучение на специальных полигонах.

Олийнык также подчеркнул, что между Днепропетровской и Запорожской областями развернута система связи, налаженная логистика, доставка строительных материалов.

Он также сообщил, что на Днепропетровщине проведена инвентаризация бомбоубежищ и проверена система оповещения населения на случай особого режима.

Кроме того, Олийнык сообщил, что на заседании из поименного состава Совета обороны Днепропетровской области исключен прокурор области Роман Федик за “подрыв обороноспособности области”. Самого прокурора сегодня на заседании Совета обороны не было.