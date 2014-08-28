ОБСЕ: 190 грузовиков из гуманитарного конвоя РФ не были проверены

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве заявил руководитель миссии ОБСЕ в Ростовской области Поль Пикар.

«Говоря о первом «гуманитарном конвое России, то из 227 грузовиков только 37 прошли пограничный осмотр. При этом на следующий день вся колонна, учитывая неосмотренные грузовики, начала движение через границу. Остальные грузовики не были осмотрены. РФ их не осмотрел, Красный крест – не осмотрел, украинская сторона не осмотрела. И их не сопровождали представители Крестного Креста. 220 из них проехали и вернулись на следующий день обратно», - заявил представитель ОБСЕ.

Читайте такжеМИД назвал условия пропуска второго гуманитарного конвоя из РФ

При этом, по его, словам, три из 37 грузовиков, которые прошли инспекцию, были машинами обеспечения.

«Когда грузовики начали свое движение, мы позвонили своим коллегам из Красного креста, они сообщили, что не двигаются, а конвой начал движение без сопровождения Красного креста», – сказал Пикар.

Также он сообщил, что наблюдатели ОБСЕ, которые работают в Ростовской области РФ, пока не были официально уведомлены о намерении России отправить второй «гуманитарный конвой» в Украину.

«Мы пока не слышали ничего официально. Пока не видели их на пункте пропуска. Но как только грузовики появятся на границе, мы обязательно сообщим об этом ОБСЕ», - уточнил Пикар.

Читайте такжеНАТО одобряет идею повторной гуманитарной помощи только при участии Красного Креста

Как сообщал УНИАН, первая колонна в составе 280 грузовиков с «гуманитарной помощью» для жителей Донбасса прибыла из России на границу с Украиной 14 августа.

22 августа российские власти объявили, что больше не будут ждать проверку всего подготовленного ими гуманитарного груза Украиной, и в одностороннем порядке отправили «КамАЗы» на Донбасс.

В Красном кресте сообщили, что их представители не сопровождали грузовики РФ в Украину, как было обусловлено ранее.

24 августа в Министерстве обороны заявили, что на грузовиках российского «гуманитарного конвоя» было вывезено оборудование с украинских стратегических заводов.

27 августа на пресс-конференции в Москве представитель боевиков, так называемый «председатель социально-экономического штаба Народного фронта Новороссии» Денис Пушилин заявил, что в Донецке ожидают второй российский «гуманитарный конвой».