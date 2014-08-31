Российские грузовики с "гуманитарным конвоем" готовятся пересечь границу с Украиной

"Гуманитарный конвой-2"готовится заехать в Украину. Кремлевская "помощь" снова доставляется в военных "Камазах", окрашенных в белый цвет, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Около сотни грузовиков стали лагерем в Ростовской области возле пункта пропуска "Донецк".

В Киеве согласились принять новый гуманитарный груз, но при условии, что он пройдет все таможенные процедуры и попадет в руки специалистов Красного Креста.

Читайте такжеГуманитарный конвой РФ грабит стратегические заводы Украины. Доставленные в зону АТО продукты продают Ни одного из этих требований в прошлый раз "белый конвой" не сдержал, нагло прорвавшись через границу без досмотра украинских пограничников, без сопровождения международных наблюдателей и представителей Красного Креста.