ЕС может сегодня принять новые санкции против России

Европейский Союз намерен расширить санкции против России. Ситуацию, что сложилась в Украине, а также возможное введение новых санкций против РФ обсудят сегодня, 30 августа, в Брюсселе на саммите глав государств и правительств ЕС, сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на dpa.

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На саммит прибудет Президент Украины Петр Порошенко. "Завтра в Брюсселе на Европейском Совете буду выступать перед всеми лидерами ЕС по украинскому вопросу", - написал президент в своем микроблоге Twitter 29 августа.

Накануне позицию относительно новых санкций министры согласовали во время встречи в Милане 29 августа. Они довольно остро критиковали Россию за использование регулярных войск на Востоке Украины. Некоторые говорили о вторжении. Глава немецкого МИД Франк-Вальтер Штайнмайер от использования этого слова воздержался.

Как сообщал УНИАН,председатель комитета Европейского парламента по иностранным делам Эльмар Брок выступил за усиление санкций против России.

В Милане речь шла о санкциях так называемого третьего уровня, которые могут ударить по всей российской экономике. Датский министр иностранных дел Мартин Лидегор сообщил, что в долгосрочной перспективе ЕС должен принять меры для сокращения зависимости от российских энергоносителей. Глава МИД Швеции Карл Бильдт отметил, что новые санкции не должны быть подобными тем, которые принимались ранее. По его мнению, "это должно быть что-то другое". Его эстонский коллега Урмас Паэт потребовал введения "действительно болезненных" санкций.

По словам министра иностранных дел Люксембурга Жана Ассельборна, есть доказательства, свидетельствующие об агрессии РФ, - к примеру, тот факт, что российские военнослужащие находятся на территории Украины. Новые санкции необходимы для того, чтобы подтолкнуть Россию отступить от предыдущей цели, сказал Ассельборн.